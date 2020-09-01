الدوري الاميركي للمحترفين: ميامي يفاجىء باكس

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لوس انجليس: فاجأ ميامي هيت منافسه ميلووكي باكس احد ابرز المرشحين لاحراز لقب بطل الدوري الاميركي للمحترفين في كرة السلة بفوزه عليه 115-104 في مستهل المواجهات بينهما في الدور الثاني من البلاي اوف.

وفرض جيمي باتلر نفسه نجما للمباراة من دون منازع بتسجيله 40 نقطة (رقم قياسي شخصي) بينها 13 من اخر 16 نقطة لفريقه و27 في الشوط الثاني.

وبات باتلر ثالث لاعب فقط في تاريخ ميامي يسجل 40 نقطة في مباريات البلاي اوف لينضم الى النجمين ليبرون جيمس ودواين وايد.

وكانت افضل نسبة من النقاط لباتلر في البلاي اوف عندما سجل 36 نقطة في سلة فيلادلفيا سفنتي سيكرز الموسم الماضي.

وساهم السلوفيني غوران دراغيتش ليس فقط بتسجيله 27 نقطة لكن من خلال مجهوده الدفاعي اواخر المباراة حيث انتزع الكرة من نجم باكس اليوناني يانيس انتيتوكونبمو الذي اكتفى ب18 نقطة فقط بعد الرقابة الدفاعية المحكمة عليه.

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وهي ادنى نسبة من النقاط للنجم اليوناني في احدى مباريات البلاي اوف منذ ان سجل 12 نقطة في مواجهة تورونتو رابتورز في المباراة الثالثة بينهما في نصف نهائي الموسم الماضي. كما انه اهدر 8 رميات حرة من اصل 12 احتسبت له ضد ميامي.

وتقام المباراة الثانية بين الفريقين الاربعاء في اورلاندو.

وفرض اوكلاهوما سيتي ثاندر مباراة سابعة على هيوستن روكتس بفوزه عليه 104-100 بفضل 28 نقطة لنجمه كريس بول بينها 15 في الربع الاخير كما سجل رميتين حرتين في الثواني الاخيرة ليضمن الفوز لفريقه.

اما افضل مسجل في صفوف هيوستن فكان جيمس هاردن مع 32 نقطة و8 متابعات و7 رميات حرة.

وسيلتقي الفائز من هذه المواجهة مع تورونتو رابتورز حامل اللقب الموسم الماضي او بوسطن سلتيكس في الدور التالي.