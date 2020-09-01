الزمالك يدخل معسكرا مغلقا غدا استعدادا لمواجهة بيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك معسكرا مغلقا غدا عقب المران، استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 24 للدورى، حيث يخوض الزمالك مرانه عصر غد فى ملعب النادى على أن يتوجه الفريق للمبيت فى أحد فنادق مصر الجديدة استعدادا للمباراة.

ويعلن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للريق قائمة اللاعبين الذين سيخوضون المعسكر، عقب المران، حيث سيتم اختيار 3 حراس مرمى وهم محمد أبو جبل ومحمود جنش ويتم المفاضلة بين محمد عواد ومحمد صبحى للدخول فى المعسكر كحارس ثالث، فيما ستضم القائمة أيضا كل من محمود علاء ومحمود حمدى الونش ومحمد عبد الغنى وأحمد عيد وعبد الله جمعة وياسين مرعى وفرجانى ساسى ومحمد حسن ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقى ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد وحسام أشرف وأسامة فيصل، على أن يتم اختيار باقى اللاعبين عقب مران الغد.

يُفضل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، تأجيل إعادة محمد حسن، لاعب وسط الأبيض، للتشكيل الأساسى للفريق فى المواجهة المقبلة أمام بيراميدز، فى المباراة التى ستجمع الفريقان فى إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها فى الثامنة والنصف من مساء الخميس المقبل، خاصة لعدم اكتمال جاهزيته الفنية والبدنية للمشاركة فى المباريات عقب تعافيه من الإصابة فى العضلة الخلفية.

ومن المقرر أن تحسم التدريبات الأخيرة للزمالك مدى قدرة محمد حسن على المشاركة بشكل أساسى فى مواجهة بيراميدز وذلك لتعويض غياب طارق حامد، لاعب وسط الأبيض، الذى تأكد غيابه عن مباراة بيراميدز المقبلة، بعدما حصل على الإنذار الثالث فى مباراة إنبى الأحد، الماضى، والتى انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، وهو الأمر الذى يجعل الفرنسى كارتيرون دراسة أكثر من سيناريو لتعويض غياب طارق حامد، سواء بالاعتماد على محمد حسن، فى حالة اكتملت جاهزيته الفنية والبدنية أو بالدفع بأحد من الثنائى احمد سيد زيزو أو يوسف أوباما فى خط الوسط بجوار فرجانى ساسى، أو الاعتماد على أحد اللاعبين الناشئين فى هذا المركز.