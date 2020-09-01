شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة الطبية لمونديال اليد يشدد على الالتزام بالكمامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد الدكتور حازم خميس رئيس اللجنة الطبية لكأس العالم لكرة اليد مصر 2021 على التزام الحضور بالكمامات فى مؤتمر الإعلان عن تفاصيل قرعة كأس العالم المقرر لها يوم 5 سبتمبر الجاري تحت سفح الأهرامات، ويخضع حفل القرعة لإجراءات طبية واحترازية صارمة من اللجنة الطبية المنظمة والتي جاءت آخر قراراتها صادمة رغم أهميتها للجميع بتخفيض عدد الحضور لثلث العدد الموضوع مقدما وتقليل عدد المدعوين من 500 إلى 184 من أجل الحفاظ على التباعد اللازم واتخاذ الإجراءات الوقائية.

وفى ظل البحث عن افضل ظهور لحفل قرعة يبهر العالم ويخطف أنظار الملايين فى سفح الأهرامات عاين الموسيقار العالمى عمر خيرت موقع الحفل أمس مع اللجنة المنظمة على أمل إحياء حفل القرعة علي موسيقاه الرائعة وهو الاختيار الذي أشاد به الجميع ونال رضا الكل واعتبره الجميع مفاجأة سارة في حال التوافق.

على جانب آخر وصل رئيس الاتحاد الدولي الدكتور حسن مصطفى إلى مصر من سويسرا لحضور حفل القرعة والإشراف بنفسه علي كل صغيرة وكبيرة ومتابعة المونديال وتطوراته، هذا ومن المقرر أن تحضر لجنة تفتيش دولية خلال أيام لحضور القرعة ثم التفتيش على إجراءات الإقامة والاعاشة للمنتخبات الـ32 المشاركة فى المونديال.