شكرا لقرائتكم خبر عن 15 معلومة من حصاد الجولة 23 من الإيجيبشن ليج.. 7 أهداف للأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بفوز هو الأول له منذ استئناف المسابقة فاجأ الاتحاد السكندرى مضيفه الإسماعيلى وتفوق عليه (3 – 1) مساء الاثنين فى ختام مباريات الجولة 23 بالموسم رقم 61 للدورى الممتاز المصرى لكرة القدم.



الجولة التى انطلقت عصر السبت الماضى بفوز مهم لطلائع الجيش بهدف عمق به جراح شقيقه الإنتاج الحربى شهدت العديد من الظواهر أبرزها تألق اللاعبين الأجانب وإحرازهم 7 أهداف، بالإضافة للحصيلة الكبيرة من ركلات الجزاء التى بلغت 8 ركلات تم تنفيذ 7 منها بنجاح فيما أهدر مصطفى سلطان الركلة الوحيدة فى مواجهة محمد عبد المنصف حارس وادى دجلة قبل أن يعيدها فى الشباك محرزاً هدف فريقه الوحيد.



ونستعرض أبرز أرقام هذه الجولة على النحو التالى:

1- عدد المباريات: 9 مباريات

2- حالات الفوز: 8 (منها 4 خارج الأرض)

3- حالات التعادل: 1

4- عدد الأهداف: 21 هدفاً

5- الأهداف: 9 فى الأشواط الأولى و12 فى الثانية

6- أهداف من علامة الجزاء: 7 (فادى فريد - اسوان، أحمد سعيد - دجلة، والتر بواليا الجونة "هدفين"، محمد إبراهيم المقاصة، السيد سالم الاتحاد، أحمد ايمن -الإسماعيلى).

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7- ركلات جزاء مهدرة: 1 (مصطفى سلطان – نادي مصر)

8- أهداف الأجانب: 7 ( الإيفواري رزاق سيسيه من الاتحاد السكندري "هدفين"، الزامبي والتر بواليا لاعب الجونة "هدفين"، السنغالي اليو بادجي من الأهلي، البوركيني إيريك تراوري من بيراميدز، الأوغندى ديريك نسيبامبى من سموحة)

9- أهداف البدلاء: 3 (إيريك تراوري ومحمد الجباس من بيراميدز، عمرو الحلواني من الحدود)

10- أهداف عكسية: لا يوجد

11- مراكز المسجلين: لاعبو الهجوم (9 أهداف) – لاعبو الوسط (8 أهداف) – لاعبو الدفاع (4 أهداف)

12- بطاقات صفراء: 39 إنذار

13- الكروت الحمراء: 3 (أحمد ياسر من المصري - عمرو صالح من دجلة – أحمد سعيد "أوكا" من نادي مصر)

14- هدافو المسابقة: عبد الله السعيد لاعب بيراميدز (16 هدفاً) - محمد شريف لاعب انبي (9 أهداف) – سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون (8 أهداف) وليد سليمان لاعب الأهلي (7 أهداف) - مصطفى محمد وأحمد سيد "زيزو" لاعبا الزمالك - حسام حسن لاعب سموحة - فادي فريد لاعب أسوان - مروان حمدى لاعب دجلة (6 أهداف).

15- الترتيب: الأهلي (62 نقطة) – بيراميدز (45 نقطة) – الزمالك (45) - المقاولون العرب (40 نقطة).