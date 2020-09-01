شكرا لقرائتكم خبر عن الكاف داعما مؤمن زكريا: ننتظرك قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعمت صفحة الكاف على موقع التواصل الاجتماعى تويتر مؤمن زكريا لاعب الأهلى فى مرضه بعدما كتبت "ننتظرك قريبا" فى إطار الحملة التى يقوم بها الوسط الرياضى حاليا من أجل الشد من أزر اللاعب معنويا فى مرضه، حيث يعانى التصلب الجانبى الضمورى فى العضلات.

وشهدت الأيام القليلة الماضية مظاهرة فى حب مؤمن زكريا تحت شعار "كبوة وهتعدى"، بعد إصابته بمرض مفاجئ تسبب فى ابتعاده عن كرة القدم، لكنه ترك مكانًا فى قلوب كل الجماهير المصرية، وحرص العديد من النجوم فى الوسط الرياضى والفنى على مؤازرة اللاعب فى محنته الصعبة، كما حرصت الدولة ممثلة فى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على دعم اللاعب من خلال زيارته فى منزله ومؤازرته.

مرض مؤمن زكريا هو التصلب الجانبى الضمورى فى العضلات، وهو مرض نادر الحدوث لا يصاب به إلا شخص من كل مليونين، وهو سريع الانتشار فى جميع أنحاء الجسم، مع تفاقم الوضع ينتقل الضمور من العضلات إلى الأعصاب، وبالتالى يفقد الجسم سيطرته على العضلات وهو ما يؤثر على جسم الإنسان وجميع حواسه حتى النطق.

يتم علاج الضمور العضلى حسب درجته وقدرة المصاب على الحركة، وبعكس المعروف فهو مرض لا يمنع الإنسان من ممارسة الرياضة بشكلٍ كامل، بل على العكس يجب أن يقوم المريض بممارسة رياضات حسب قوة المرض، وعلاج ضمور العضلات يبدأ بالتدخل الجراحى فى الحالات الصعبة، كذلك تناول الأدوية والعقاقير وأخيرًا ممارسة الرياضة والالتزام بجلسات العلاج الطبيعى.