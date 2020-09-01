شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. شوقى يسجل أول أهدافه الأهلاوية والقيصر يخطف الفوز للدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم الأول من سبتمبر لعام 2003 نجح النادى الإسماعيلى فى الفوز على الأهلى بهدفين مقابل هدف فى مباراة شهدت تسجيل قيصر الدراويش هدفا على طريقة البلياردو، كما سجل محمد شوقى نجم الاهلى الأسبق أول أهدافه الرسمية بالقميص الأحمر، تقدم محمد محسن أبوجريشة للدراويش، وتعادل محمد شوقى للأهلى، وفى الوقت المحتسب بدلا من الضائع، أذاق حسنى عبدربه الأهلاوية مرارة الدقيقة الأخيرة وسجل هدف الفوز.

ويرتبط القيصر حسنى عبد ربه قائد الإسماعيلى بذكرى سعيدة مع الدراويش خلال تلك المباراة، عندما نجح فى كتابة شهادة ميلاده فى قلوب الإسماعيلاوية بعدما سدد كرة صاروخية قبل نهاية لقاء الأهلى فى افتتاح الدورى الممتاز موسم 2004/2003، ارتدت من القائمين وسكنت شباك عصام الحضرى على طريقة البلياردو.

بدأ محمد شوقى مسيرته الكروية مع النادى المصرى، وكان شوقى صاحب هدف الفوز للفريق البورسعيدى على النادى الأهلى فى موسم 2004 وهو الفوز الوحيد للمصرى على الأهلى فى استاد القاهرة، وانضم لصفوف النادى الأهلى وهناك عرف بتسديداته القوية، ثم انضم بعد ذلك لنادى ميدلسبره، قبل أن يعود مجدداً للأهلى، ثم انتقل بعدها إلى المقاولون العرب ليعلن اعتزاله فى 31 يوليو 2015 بالجبل الأخضر.

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شوقى يمتلك سجلاً طويلاً من الألقاب فمع المنتخب الوطنى حصد بطولتى كأس الأمم الأفريقية، كما توج مع الأهلى بـ4 ألقاب دورى عام، 3 ألقاب كأس السوبر المصرى، 3 ألقاب دورى أبطال أفريقيا، بطولة واحدة كأس السوبر الأفريقى.

وعن قرار اعتزاله أكد محمد شوقى أن رحيله عن الأهلى فى البداية كان قراراً خاطئاً، مضيفاً أنه كان من الأفضل أن يستمر مع القلعة الحمراء ويتحمل الجلوس على الدكة حتى ختام المشوار الكروى، وأن إعلان الاعتزال فى وسائل الإعلام ليست الخطوة الأكثر أهمية للاعب، لكن الخطوات التى تعقبه هى الأهم.