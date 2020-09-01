شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ المران استعدادا لبيراميدز عقب إجراء تحليل كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لاختبار "الرابيد تيست" قبل انطلاق التدريبات الجماعية التى انطلقت، منذ قليل، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر الزمالك، وقام الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للفريق بالإشراف على إجراء فحص "الرابيد تيست" فى وجود لجنة طبية من الاتحاد المصرى لكرة القدم.

وانطلق، منذ قليل، مران الفريق تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، وبدأ المران بفقرات بدنية مختلفة تحت قيادة أحمد عصمت مسئول الأحمال بالفريق، شملت بعض التمارين القوية بالكرة وبدون الكرة.

وقام المدير الفنى للفريق بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى تحت إشراف أمير عبد العزيز المدرب العام، والثانية تحت قيادة أحمد عبد الرؤوف المدرب المساعد.

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وشمل المران التدريب على بعض الأمور التكتيكية والفنية المقرر تنفيذها خلال المباريات المقبلة فى بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وفى نفس السياق يدرس الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك الدفع بأحمد سيد زيزو لاعب الفريق فى مركز الوسط المدافع أمام بيراميدز لتعويض غياب طارق حامد الغائب عن المباراة بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة انبى الماضية والتي انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف، حيث سبق وشارك زيزو في مركز الوسط المدافع لغياب فرجانى ساسى بسبب الإيقاف.

ويواجه الزمالك نظيره بيراميدز، فى إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها فى الثامنة والنصف من مساء الخميس المقبل، حيث يرغب الأبيض فى مواصلة انتصاراته بالبطولة المحلية لرغبته فى المنافسة على المركز الثانى بعدما اشتعلت المنافسة فى هذا المركز بين بيراميدز والزمالك والمقاولون العرب، وذلك عقب فوز الأبيض على إنبى فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أول أمس، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، والذى انتهى بفوز الأبيض بهدف دون رد.

ويرغب الزمالك فى تحقيق الفوز فى مواجهة بيراميدز المقبلة والتى ستكون بمثابة صراع خاص على المركز الثانى هذا الموسم، بعدما تساوى الفريقان فى النقاط، حيث يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 45 نقطة، بفارق الأهداف عن الأبيض الذى جاء فى المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة بنفس الرصيد من النقاط، حيث خاض الفريق الأبيض 23 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، فيما اعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة.