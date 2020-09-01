شكرا لقرائتكم خبر عن تخليد إنجازات الجوهرى وحسن شحاتة وشوقى غريب بمدخل اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تكريم المدربين المصريين الذين حققوا إنجازات مع منتخب مصر بوضع صورهم فى مدخل الجبلاية ضمن عمليات التجديد الحالية وعلى رأسهم محمود الجوهرى وحسن شحاتة وشوقى غريب، وكانت اللجنة خلدت أسماء أساطير الكرة المصرية فى نادى المائة بوضع أسمائهم على جدران اتحاد الكرة وعلى رأسهم حسن الشاذلى ومصطفى رياض والسيد الضظوى ومحمود الخطيب وحسام حسن وعبد الله السعيد.

وبدأ مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة إجراء بعض التعديلات على مبنى الجبلاية والاستعانة بإحدى الشركات لتطوير بهو الاتحاد ووضع صور لقمصان منتخب مصر، إلى جانب وضع صورة لمحمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى، ضمن إجراءات التكريم التى يجهزها اتحاد الكرة لمحمد صلاح بعد تتويجه بلقب البريميرليج.

وفى شأن مختلف طلب حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر خوض ودية للفراعنة فى شهر نوفمبر المقبل حال موافقة اتحاد الكرة، على منح المنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام البدرى فترة إضافية فى شهر نوفمبر المقبل لعمل معسكر طويل قبل مباراتىّ توجو فى الجولتين الثالث والرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا بالكاميرون.

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كان هناك توقف للمنتخب فى شهر أكتوبر ومن المرجح أن يتم إلغاؤه من قبل المنتخب الأول مقابل أن يتم منح أسبوع إضافي للفراعنة قبل فترة التوقف فى شهر نوفمبر لخوض ودية قبل مباراتى توجو.

وأكد محمد بركات مدير المنتخب الوطنى أن الجهاز الفنى بقيادة حسام البدرى بحث كل الأمور المتعلقة بمصلحة المنتخب الوطنى عقب إقرار الكاف تحديد مشوار المنتخب خلال المرحلة المقبلة من أجل الوقوف على أنسب الحلول التي تراعي تحضيراته واستعداداته لمواجهة منتخب توجو في مباراتي الجولة الثالثة والرابعة خلال أجندة نوفمبر المقبل في مشوار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وقال مدير المنتخب إن الجهاز الفني يضع فى اعتباراته وبرنامجه الظروف الاستثنائية التي عاشها جميع اللاعبين بسبب جائحة كورونا بالتوقف لفترة طويلة دامت لأكثر من 5 أشهر عن خوض أى مباريات رسمية وهو ما يحتاج إلى استمرارية فى استكمال مسابقة الدوري وخوض اللاعبين لعدد من المباريات أملا فى إكسابهم الفورمة الفنية والبدنية المطلوبة.