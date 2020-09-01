شكرا لقرائتكم خبر عن طولان ليس الأول.. 3 مدربين استعانوا باللون الأحمر لإثارة جماهير ‏الزمالك ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جدل واسع أثاره حلمي طولان، المدير الفني لفريق نادي إنبي، بارتدائه "تي شيرت" باللون الأحمر خلال مواجهة فريقه بالزمالك، بمنافسات الجولة 23 لمسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2019-2020، خاصةً وأن الأحمر هو اللون والشعار التقليدي لمنافس الزمالك الأبدي، النادي الأهلي.

حلمي طولان يرتدي القميص الأحمر في مواجهة الزمالك

جماهير وأنصار الزمالك قاموا بتفسير ارتداء طولان للقميص الأحمر في مواجهة الزمالك، بإثارة جماهير النادي، خاصةً في ظل توتر العلاقة بينه وبين المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة النادي الأبيض، حيث شنت قناة النادي هجوماً على طولان بصفته أحد أبناء النادي السابقين، مشيرة إلى أنه كان من الأفضل تلاشي الأمر وعدم احتقان جماهير ميت عقبة.

السنوات الأخيرة شهدت استعانة أكثر من مدير فني بالشعار الأحمر لاستفزاز جماهير الزمالك خلال مبارياته أمام الفريق الأبيض.

حلمي طولان

حسام حسن يثير جماهير الزمالك ويرفع شعار الأهلي

مباراة الدور الأول للدوري الممتاز موسم 2016-2017 والتي جمعت المصري بقيادة مديره الفني حسام حسن، امام الزمالك بملعب برج العرب بالاسكندرية، شهدت عصبية مبالغة من حسام مع الدقائق الأخيرة من عمر المواجهة بسبب تأخر فريقه البورسعيدي في النتيجة وتطاول بعض الجماهير عليه، ليقوم برفع شعارين باللون الأخضر والأحمر لجماهير الزمالك، مبدياً حبه للمصري والأهلي.

حسام حسن خلال مباراة المصري والزمالك في الدوري الممتاز، 22 سبتمبر 2017. - صورة أرشيفية

علاء عبدالعال يرفع القميص الأحمر في وجه جماهير الزمالك

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في مباراة عصيبة ومتوترة جمعت الزمالك بالداخلية على ملعب بتروسبورت مطلع الموسم المنصرم 2018-2019، حدثت مشادة بين جماهير النادي الأبيض وعلاء عبدالعال والقاء أحد مشعجي الأبيض زجاجة مياه على دكة الجهاز الفني للمنافس، ليقوم علاء عبدالعال برفع قميص أحد لاعبي فريقه باللون الأحمر ويشير به لمدرجات الزمالك، قبل أن يقوم عبدالعال بمحاولة تهدئة الأمور في تصريحات تليفزيونية بعد ذلك والتأكيد على أنه كان يقصد انتمائه لقميص الداخلية وليس الأهلي.

علاء عبدالعال