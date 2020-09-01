شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نقل حسنى عبدربه للمستشفى بعد تعرضه لإرتفاع في ضغط الدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت مصادر مقربة من نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، حسنى عبدربه، إنه تعرض لأزمة صحية شديدة دخل على إثرها إلى مستشفى جامعة قناة السويس التخصصى.

وأضافت المصادر أنه تعرض لصدمة شديدة ووعكه صحية مفاجئة عقب قرار من إدارة النادى الاسماعيلية بإبعاده من المدرجات عقب دخوله لمتابعة مباراة الاسماعيلى مع الاتحاد بالدورى العام.

وقالت المصادر ان حسنى شعر ب"دوخه" وغثيان عقب ابعاده من النادى وخروجه وارتفاع فى ضغط الدم وقام شقيقه وعدد من اصدقاؤه بنقله الى المستشفى وكان التشخيص الأولى «اشتباه فى جلطة».

وأضافت المصادر انه تم وضع محاليل طبية له بالمستشفى ومكث بها نحو ساعه كاملة تحت رعاية طاقم طبى وقرر الطبيب المعالج خروجه من المستشفى واستكمال العلاج بالمنزل وحالته مستقرة.

ومازالت تداعيات قرار ابعاد نجم الفريق تتواصل على كل الاصعدة السياسية والشعبية والجماهيرية وطالب اشرف عمارة نائب الاسماعيلية بالتوافق داخل قلعة الدراويش لوضع الفريق على طريق البطولات مطالبا بأحترام رموز النادى وابناءه

وأصدر اللواء خالد فوزى مدير أمن النادى بيانا أكد فيه انه لم يتم طرد اللاعب بينما كان يطالب من حسنى اخطار ادارة النادى قبل وصوله كما يحدث مع نجوم الفريق الكبار وهو البيان الذى رفضته روابط المشجعين والجماهير ووصفته بأنه استخفاف باللاعب غير مقبول وطالبت رئيس النادى ببيان رسمى واعتذار صريح الى اللاعب

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