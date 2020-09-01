شكرا لقرائتكم فايلر يجهز محمود وحيد للدفع به أساسيا في مباراة الأهلى ضد دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، على الدفع بمحمود وحيد ظهير أيسر الفريق، بشكل أساسي في مواجهة دجلة، وذلك لتعويض غياب التونسي علي معلول والذي حصل على الإنذار الثالث خلال مباراة المصري الماضية، وينوى رينيه فايلر الاعتماد على محمود وحيد فى مباراة دجلة، لاسيما أن اللاعب شارك بديلاً فى أكثر من مباراة مؤخراً وظهر بشكل جيد.

وأعلن مسئولو النادي الأهلي تمسكهم باستمرار النجم النيجيري جونيور أجاي مهاجم الفريق في الموسم الجديد، رغم تلقى اللاعب العديد من الاغراءات الخليجية من ناحية وتراجع مستوى اللاعب مؤخراً من ناحية أخرى، وقلل مسئولو الأهلي من مسألة تراجع مستوى اللاعب مؤكدين أن لاعب الكرة يمر دائماً بمراحل ارتفاع وانخفاض في المستوى، ولكن هناك قناعة كبيرة بإمكانيات أجاي الذي ويعد واحد من أهم وأفضل عناصر الفريق التي يعول الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر عليها الكثير، خاصة وأنه يقدم مستويات رائعة مع الفريق الأحمر منذ انضمامه اليه موسم 2016 من الصفاقسي التونسي، كما قام اللاعب بتمديد عقده مع الأهلي مؤخراً.

كما دخلت أحد الأندية الصينية سباق ضم جونيور أجاي، وخاطبت أحد شركات التسويق في وقت سابق اللاعب لمعرفة رأيه في مسألة الرحيل لأحد الدوريات الأوربية، في ظل وجود اهتمام من عدده أندية للحصول على خدماته أبرزها من الدوري التركي والروسي.

Advertisements

ويعود الأهلي لاستئناف تدريباته اليوم بعد حصول الفريق على أجازة لمدة 48 ساعة عقب الفوز على المصري البورسعيدي بهدفين نظيفين، في الوقت الذي يبدأ الفريق الأحمر استعداداته لمباراة وادي دجلة المقرر اقامتها يوم الجمعة المقبل.