شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية تكرم المدربين أصحاب الإنجازات بوضع صورهم في مدخل الجبلاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقرت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، على تكريم المدربين المصريين الذين حققوا إنجازات مع منتخب مصر بوضع صورهم فى مدخل الجبلاية ضمن عمليات التجديد الحالية وعلى رأسهم محمود الجوهرى وحسن شحاته وشوقى غريب، وكانت اللجنة خلدت أسماء أساطير الكرة المصرية فى نادى المائة بوضع أسمائهم على جدران اتحاد الكرة وعلى رأسهم حسن الشاذلى ومصطفى رياض والسيد الضظوى ومحمود الخطيب وحسام حسن وعبد الله السعيد.

وبدأ مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة إجراء بعض التعديلات على مبنى الجبلاية والاستعانة بإحدى الشركات لتطوير بهو الاتحاد ووضع صور لقمصان منتخب مصر، إلى جانب وضع صورة لمحمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، ضمن إجراءات التكريم التى يجهزها اتحاد الكرة لمحمد صلاح بعد تتويجه بلقب البريميرليج.

فى شأن مختلف، طلب حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر خوض ودية للفراعنة فى شهر نوفمبر المقبل فى حالة موافقة اتحاد الكرة، على منح المنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام البدرى فترة إضافية فى شهر نوفمبر المقبل لعمل معسكر طويل قبل مباراتىّ توجو فى الجولتين الثالث والرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا بالكاميرون.

كان هناك توقف للمنتخب فى شهر أكتوبر ومن المرجح أن يتم إلغاءه من قبل المنتخب الأول مقابل أن يتم منح أسبوع إضافى للفراعنة قبل فترة التوقف فى شهر نوفمبر لخوض ودية قبل مباراتى توجو.

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أكد محمد بركات مدير المنتخب الوطنى أن الجهاز الفنى بقيادة حسام البدرى بحث كل الأمور المتعلقة بمصلحة المنتخب الوطنى عقب إقرار الكاف تحديد مشوار المنتخب خلال المرحلة المقبلة من أجل الوقوف على أنسب الحلول التى تراعى تحضيراته واستعداداته لمواجهة منتخب توجو فى مباراتى الجولة الثالثة والرابعة خلال أجندة نوفمبر المقبل فى مشوار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وقال مدير المنتخب أن الجهاز الفنى يضع فى اعتباراته وبرنامجه الظروف الاستثنائية التى عاشها جميع اللاعبين بسبب جائحة كورونا بالتوقف لفترة طويلة دامت لأكثر من 5 أشهر عن خوض أى مباريات رسمية وهو ما يحتاج إلى استمرارية فى استكمال مسابقة الدورى وخوض اللاعبين لعدد من المباريات املا فى إكسابهم الفورمة الفنية والبدنية المطلوبة.