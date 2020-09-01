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صدمة في بيراميدز قبل مواجهة الزمالك بالدورى

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جدة - عمرو شويل تعرض فريق بيراميدز لصدمة قوية قبل 48 ساعة من مواجهة الزمالك المرتقبة في بطولة الدوري العام والمقرر لها الخميس المقبل، بإستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وتجددت إصابة عبد الله السعيد في العضلة الخلفية بعد مشاركته للمرة الأولى في مران أمس الاثنين، حيث غاب صانع الألعاب الدولي عن أخر مباراتين لبيراميدز وبالتحديد مواجهتى الإنتاج الحربى والتى انتهت بفوز بيراميدز بنتيجة 3/0، كما غاب عن مباراة أسوان التى انتهت بفوز الفريق السماوى بنتيجة 2/1 عقب إصابته في مباراة سموحة ببطولة الدوري العام.

ويُجري عبد الله السعيد أشعة لتحديد حجم إصابته ومن ثم بحث امكانية لحاقه بمواجهة الزمالك المرتقبة وان كان الاحتمال الأقرب هو غياب اللاعب عن مواجهة الفريق الأبيض.

ورفع عبد الله السعيد رصيده إلى 107 أهداف فى مسيرته بالدورى المصرى الممتاز، ليتجاوز زميله السابق محمد أبو تريكة أسطورة الكرة المصرية والأهلي، الذي سجل 106 أهداف مع المارد الأحمر والترسانة بالمسابقة.

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واحتل النجم الدولي المرتبة السادسة في قائمة أعضاء نادي المائة متساويًا مع أحمد الكاس، نجم الزمالك والأولمبي السابق، ليصبح على بعد هدفين فقط من معادلة محمود الخطيب، رئيس الأهلي الحالي، صاحب المركز الخامس.

وسجل عبدالله 50 هدفًا مع الأهلي منذ موسم (2011-12) حتى (2017-18)، و36 هدفًا مع الإسماعيلي منذ موسم (2003-04) حتى (2010-11)، قبل تسجيل 21 هدفا مع بيراميدز بالموسمين الماضي والحالي.

 

 

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