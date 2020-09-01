شكرا لقرائتكم كهربا يتدرب مرتين يوميا استعدادا للعودة لمباريات الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل محمود عبد المنعم كهربا نجم هجوم النادى الأهلى، التدريب مرتين يومياً قبل العودة من جديد لمباريات فريقه، ويفصل كهربا 6 أيام فقط عن انتهاء إيقافه والعودة من جديد لحسابات ناديه حيث ينتهى إيقافه بنهاية مباراة الأهلى وحرس الحدود المقرر إقامتها يوم 7 سبتمبر المقبل، وهو آخر تاريخ تم تدوين مباريات الدورى فيه بشكل رسمي.

ويحق للاعب العودة لحسابات الأهلى بعد ذلك التاريخ، ويقوم كهربا بالتدريب فى أحد المراكز المتخصصة يومياً بخلاف خوضه تدريبات ناديه، فى الوقت الذى يرفض اللاعب الإجازة من أجل العودة بأفضل شكل بعد انتهاء عقوبة إيقافه.

ويعود كهربا لمباريات الأهلى فى الجولة الـ26 من بطولة الدورى أمام الإسماعيلى، والتى لم يتم تحديد موعدها حتى الآن، حيث تنتهى عقوبة إيقاف اللاعب محلياً بعد الجولة الخامسة والعشرين، بعدما تم إيقافه 10 مباريات محلياً بعد أحداث مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك التى أقيمت بالإمارات.

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وتضع جماهير الأهلى آمالا عريضة على لاعبها محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الفريق، لإعادته الأحمر للتألق ليس فقط على الصعيد المحلى وإنما على الصعيد الأفريقى، فى ظل اقتراب موعد مواجهة الوداد المغربى بنصف نهائى دورى الأبطال الأفريقى.

وغاب كهربا عن 8 مباريات حتى الآن هى، الزمالك فى الدور الأول والتى انسحب منها الأبيض فى واقعة تعطل أتوبيس الأبيض الشهيرة والتى فاز فيها الأهلى بثنائية نظيفة اعتبارياً، كما غاب عن مباريات سموحة وإنبى والإنتاج الحربى وانتهت هذه المباريات بالتعادل بهدف لمثله فى مباراتى سموحة والإنتاج والفوز بثنائية نظيفة على إنبى والتعادل مع الإنتاج الحربى والفوز على أسوان بثلاثية، وفاز على الجونة بثنائية وفاز على المصرى بهدفين نظيفين.