منافس الأهلي.. تقارير: الارتياح يسود الوداد والحداد يعود

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ذكرت تقارير في الصحافة المغربية، أن إسماعيل حداد، نجم فريق الوداد المغربي، عاد لتدريبات الفريق بعد أن تعافى من الإصابة بفيروس كورونا.

وضرب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عدد من عناصر فريق الوداد المغربي، وهو ما خلف نحو 16 إصابة بين اللاعبين وأفراد الجهاز الفني.

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وحسبما ذكر موقع Le360 فإن الحداد عاد إلى التدريبات الجماعية بعد أن تماثل للشفاء بالكامل استعدادًا لقادم الاستحقاقات في البطولة المغربية ودوري أبطال أفريقيا.

وأضاف التقرير أن الارتياح ساد صفوف الوداد بعد أن جاءت نتائج المخالطين للعناصر المصابة سلبية وذلك بعد المسحة الأخيرة التي أجراها الفريق.

وسيحل النادي الأهلي ضيفًا على الوداد المغربي نهاية الشهر الجاري ومطلع شهر أكتوبر في الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.