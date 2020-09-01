"جلدي تخين وإن عدتم عدنا" .. ميدو ينفعل على الهواء بسبب "إرهاب" السوشيال ميديا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد يسري مرشد:

انفعل أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق ومقدم برنامج "أوضة اللبس" بسبب الهجوم الذي تعرض له عبر مواقع التواصل الإجتماعي ووصفه بـ "الأرهاب" .

وقال ميدو :" فيه ناس بتدفع 400 و 500 ألف جنيه في الشهر للتحكم في السويشيال ميديا والهجوم على الأشخاص ".

وأضاف ميدو " جلدي تخين ومش بتأثر أنا دخلت خناقات ومعارك مع أجمد ناس في مصر والكلام ده مش بيأثر فينا ممكن يأثر في اللاعيبة الصغيرة ".

واستطرد " الناس استنت من أول ما قدمت البرنامج إنى أكون اتحدث بلسان الزمالك ولقوني حيادي أنا زملكاوي بس مش بشتغل في قناة الزمالك لازم أقول رأيي".

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وأكمل " أنت بتكفروا اللى بيقول وجهة نظره وبينتقدكوا ؟ أنتوا عايزين أيه؟ ".

وتابع " موضوعي مع زلاتان إبراهيموفيتش تحول لمثار سخرية وهو واقع ، زلاتان حافظ على نفسه وعمل تاريخ أكبر مني وأنا اخطأت بس أنا لعبت معاه ومش بتاجر زى لاعيبة ما لعبتش ب 3 جنيه في أوروبا".

وأنهى " الإرهاب اللى بتعملوه للناس مش بيأثر فيا ".