"جلدي تخين وإن عدتم عدنا" .. ميدو ينفعل على الهواء بسبب "إرهاب" السوشيال ميديا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد يسري مرشد:
انفعل أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق ومقدم برنامج "أوضة اللبس" بسبب الهجوم الذي تعرض له عبر مواقع التواصل الإجتماعي ووصفه بـ "الأرهاب" .
وقال ميدو :" فيه ناس بتدفع 400 و 500 ألف جنيه في الشهر للتحكم في السويشيال ميديا والهجوم على الأشخاص ".
وأضاف ميدو " جلدي تخين ومش بتأثر أنا دخلت خناقات ومعارك مع أجمد ناس في مصر والكلام ده مش بيأثر فينا ممكن يأثر في اللاعيبة الصغيرة ".
واستطرد " الناس استنت من أول ما قدمت البرنامج إنى أكون اتحدث بلسان الزمالك ولقوني حيادي أنا زملكاوي بس مش بشتغل في قناة الزمالك لازم أقول رأيي".
وأكمل " أنت بتكفروا اللى بيقول وجهة نظره وبينتقدكوا ؟ أنتوا عايزين أيه؟ ".
وتابع " موضوعي مع زلاتان إبراهيموفيتش تحول لمثار سخرية وهو واقع ، زلاتان حافظ على نفسه وعمل تاريخ أكبر مني وأنا اخطأت بس أنا لعبت معاه ومش بتاجر زى لاعيبة ما لعبتش ب 3 جنيه في أوروبا".
وأنهى " الإرهاب اللى بتعملوه للناس مش بيأثر فيا ".
كانت هذه تفاصيل خبر "جلدي تخين وإن عدتم عدنا" .. ميدو ينفعل على الهواء بسبب "إرهاب" السوشيال ميديا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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