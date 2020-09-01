اخبار الرياضه

"جلدي تخين وإن عدتم عدنا" .. ميدو ينفعل على الهواء بسبب "إرهاب" السوشيال ميديا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد يسري مرشد:

انفعل أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق ومقدم برنامج "أوضة اللبس" بسبب الهجوم الذي تعرض له عبر مواقع التواصل الإجتماعي ووصفه بـ "الأرهاب" .

وقال ميدو :" فيه ناس بتدفع 400 و 500 ألف جنيه في الشهر للتحكم في السويشيال ميديا والهجوم على الأشخاص ".

وأضاف ميدو " جلدي تخين ومش بتأثر أنا دخلت خناقات ومعارك مع أجمد ناس في مصر والكلام ده مش بيأثر فينا ممكن يأثر في اللاعيبة الصغيرة ".

واستطرد " الناس استنت من أول ما قدمت البرنامج إنى أكون اتحدث بلسان الزمالك ولقوني حيادي أنا زملكاوي بس مش بشتغل في قناة الزمالك لازم أقول رأيي".

Advertisements

وأكمل " أنت بتكفروا اللى بيقول وجهة نظره وبينتقدكوا ؟ أنتوا عايزين أيه؟ ".

وتابع " موضوعي مع زلاتان إبراهيموفيتش تحول لمثار سخرية وهو واقع ، زلاتان حافظ على نفسه وعمل تاريخ أكبر مني وأنا اخطأت بس أنا لعبت معاه ومش بتاجر زى لاعيبة ما لعبتش ب 3 جنيه في أوروبا".

وأنهى " الإرهاب اللى بتعملوه للناس مش بيأثر فيا ".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "جلدي تخين وإن عدتم عدنا" .. ميدو ينفعل على الهواء بسبب "إرهاب" السوشيال ميديا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا