رياضة | اشتباه في وجود إصابتين بفيروس كورونا في باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر اشتباه في وجود إصابتين بفيروس كورونا في باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادي باريس سان جيرمان مساء أمس الإثنين عن وجود اشتباه في لاعبين بإصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان صادر عن وصيف بطل أوروبا: "يُشتبه في إصابة اثنين من لاعبي باريس سان جيرمان بفيروس كوفيد-19، حالتهما الصحية مطمئنة للغاية، خضعا للبروتوكول الصحي المناسب".

وأفاد مصدر في النادي أن بطل فرنسا بانتظار نتيجتي الفحصين اللذين خضع لهما اللاعبان.

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وكشفت صحفية ليكيب المحلية أن اللاعبين قد يكونان الأرجنتينيين أنخل دي ماريا ولياندرو باريديس اللذين أمضيا العطلة في جزيرة إيبيزا الإسبانية السياحية بعد خسارتهما نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ الألماني في 23 الحالي.

ويبدأ "بي إس جي" حملة الدفاع عن لقبه في الدوري المحلي ضد لنس في 10 سبتمبر المقبل.

وتنص قواعد الدوري على أنه يجب إلغاء الحصص التدريبية للفريق في حال إصابة 4 أشخاص في صفوفه بالفيروس، مع إمكانية تأجيل المباراة.