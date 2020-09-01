رياضة | السيتي يجهز للتعاقد مع ميسي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر السيتي يجهز للتعاقد مع ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، التجهيز استعدادًا لضم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم وقائد فريق برشلونة.

وفقا لما ورد بصحيفة "سبورت" الإسبانية: " فإن الصحفي البرازيلي مارسيلو بيشلر، قال إن مانشيستر سيتي اتفق بالفعل مع شركة إنتاج، لتجميع صور وثائقية عن ميسي، لإعداد مقطع الفيديو الخاص بتقديمه رسميًا عند إتمام الصفقة".

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وأكمل:" ويعلم الفريق الإنجليزي أن بين الصراع ميسي وإدارة الفريق الكاتالوني سيستمر طويلًا، لكنه يريد تجهيز خطوات استباقية حتى لا يضطر لإعداد كل شيء في غضون ساعات قليلة".

وينتظر مسؤولو مانشيستر سيتي، ما سينتج عنه المفاوضات بين مسؤولي برشلونة وميسي، بشأن رحيل نجم وقائد الفريق بهذه الطريقة.

والجدير بالذكر أن يتنازع الطرفان حول قانونية بعض بنود التعاقد الخاصة بأحقية ليونيل ميسي في فسخ تعاقده بنهاية الموسم المنصرم، ومطالبة الفريق بالشرط الجزائي، بجانب الاستغناء عنه 700 مليون يورو.