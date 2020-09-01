رياضة | برايثوايت يتحدث عن رحيله من برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر برايثوايت يتحدث عن رحيله من برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الدولي الدنماركي مارتين برايثوايت مهاجم نادي برشلونة، أنه لا يفكر سوى في استكمال الأربع سنوات التي وقع عليها مع البلوجرانا، ولا يرغب في الرحيل خلال الفترة المقبلة.

وكان برشلونة قد تعاقد مع برايثوايت، خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضي، لتعويض إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي.

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وقال برايثوايت خلال مقابلة مع صحيفة "بي تي" الدنماركية:" لنكن صرحاء، لم أتحدث مع أحد لتغيير النادي ولم أفكر حتى في الأمر، لا أفكر سوى في كيفية إعدادي للعب جيدا مع برشلونة الموسم المقبل، أتشوق للعب مجددا والتتويج بالعديد من الألقاب".

وتابع:" من الرائع اللعب في برشلونة وأن النادي أيضا سعيد بوجودي".

وأتم:" أرى نفسي مستمر هناك لفترة طويلة، وكيل أعمالي لم يحدثني عن عروض من الخارج، لهذا ليس هناك أي شيء في هذا الأمر".