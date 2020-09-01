شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام تجتمع لتقييم الأداء من الجولة 18 لـ 23 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، جلسة لتحليل أداء الحكام، اليوم الثلاثاء، بأحد الفنادق، بحضور الحكام فقط، وقال عزب حجاج مدير لجنة الحكام، أنه سيتم تحليل أداء الحكام بداية من الجولة 18 وحتى الجولة 23 من بطولة الدوري الممتاز.

وأضاف عزب حجاج، أن الهدف من التحليل الوقوف على ما قدمه الحكام فى المباريات، ومراجعة الأخطاء التى وقعوا فيها من أجل العمل على تصويبها وتلافيها في المستقبل، والتأكيد على القرارات السليمة والمواقف المميزة كى يستفيد منها الجميع، ضمن خطة اللجنة لتطوير مستوى وأداء الحكام، وهو ما ينعكس إيجابيا على تطور مستوى الكرة المصرية ، إلى جانب تقييم تجربة الـvar فى الدوري.

وكان مسئولو لجنة الحكام باتحاد كرة القدم، برئاسة وجيه أحمد، كشفوا حقيقة تغيير اللائحة الخاصة بمسابقة الدورى وإيقاف اللاعبين مباراة واحدة بعد الحصول على أربعة إنذارات، وأكد مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة أنه لم يتم تعديل اللائحة والتى تنص على إيقاف أى لاعب يحصل على ثلاثة إنذارات وليس أربعة، سواء متتالية أم لا، وإيقافه مباراة واحدة ولا يصح أن يتم تعديل اللائحة وسط الموسم.

فيما قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، حفظ التظلم المقدم من اللاعب الهانى سليمان ضد قرار إيقافه ثلاث مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه وتأييد العقوبة الموقعة، كما قررت اللجنة إيقاف محمد حسنين وشهرته (إينو) المدير الفنى لنادى قحافة ثلاثة أشهر وغرامة 50 ألف جنيه فى قرار غير قابل للاستئناف بعد ثبوت إساءته للتحكيم ولأعضاء فرع الاتحاد بالغربية.