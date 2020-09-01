شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشري: المصري ضحية كورونا والفيروس ضرب الفريق في مقتل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يرى طارق العشري المدير الفني السابق للفريق الكروي الأول بنادي المصري، أن ممثل بورسعيد في الدوري الممتاز ضحية فيروس كورونا وهو اكثرالفرق تأثرًا بهذا المرض اللعين الذي ضرب كل أعضاء الفريق بلا رحمه وتسبب في انهيار النتائج وسط اكتفاء الجميع بالفرجة علي الناديوالفريق وهو يسقط دون ان يتدخل اي مسؤول لإنقاذه.

وقال العشري في تصريحات تليفزيونية: وافقت علي تدريب المصري وانا معنديش فريق يمكنه المنافسه لكني قبلت التحدي واشتغلت معالمجموعة المتاحة ٦ أسابيع إعداد شاق لكن اللي بنيته في ٦ أسابيع جاءت كورونا ضربته في مقتل في لحظة واحدة بعدما تعرض جميع أعضاء الفريق والجهاز للمرض وانا شخصيًا تغيب عن الفريق ١٥ يوما في العزل قبل ماتش المقاصة الذي رفضت لعبه وأخطرت الادارة بذلك لكن الجبلاية اصرت علي لعب المباراة.