شكرا لقرائتكم أمير توفيق يفاوض محمد شريف لتجديد عقده مع الأهلي حتى 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتولى أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي مسئولية التفاوض مع محمد شريف نجم هجوم الفريق المعار لإنبي حتى نهاية الموسم، من أجل تمديد عقده لمدة 3 مواسم إضافية، في ظل سريان عقده لمدة موسمين مقبلين مع الفريق الأحمر، وترغب إدارة الأهلي في تأمين اللاعب الشاب لأطول فترة ممكنة، بعد أن دخلت إدارة بيراميدز في مفاوضات لضمه.

وأنضم محمد شريف الى الاهلى قادما من وادى دجلة ، عام 2018 ، في عقد مدته أربعة مواسم و نصف الموسم ، وأكد محمد شريف أنه مُستمر مع الأهلي نافياً دخوله في مفاوضات مع بيراميدز أو أي نادي أخر سواء داخل مصر أو خارجها

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في الوقت الذي استقر فايلر بشكل كبير على عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).