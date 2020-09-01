شكرا لقرائتكم اليوم.. مؤتمر صحفي لكشف تفاصيل قرعة مونديال اليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنظم اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد "مصر 2021" مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تفاصيل حفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد والمزمع إقامتها بمصر يناير 2021 ، في تمام الساعة الحادية عشر من صباح اليوم الثلاثاء بحضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة والكابتن حسين لبيب مدير البطولة وجميع السادة المعنيين من اللجان الفنية المنظمة للبطولة.

جاء الإعلان عن مؤتمر القرعة على هامش الاجتماع الأسبوعى الذى عقده الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الأحد مع اللجنة المنظمة للمونديال بحضور هشام نصر رئىيس اللجنة وحسين لبيب مدير البطولة وطارق الديب نائب مدير البطولة والدكتور أحمد الشيخ رئيس لجنة الاتصال الحكومى والعديد من ممثلي اللجنة المنظمة.

كما تضمن الاجتماع آخر المستجدات الخاصة بانتهاء كافة الإنشاءات الخاصة بالصالات المستضيفة للبطولة بالإضافة الي صالات التدريب ، كما تناول اللقاء أيضا الملامح الرئيسية لحفل القرعة والبرنامج المقترح لها.

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وتناول الاجتماع بدء اختيار المتطوعين من جميع المسجلين للعمل للبطولة والذي بلغ عددهم 6 الاف متطوع تقدموا للمشاركة في التطوع للبطولة.

من جانبه شدد الدكتور أشرف صبحي على ضرورة مراعاة خروج كافة التفاصيل الخاصة بالبطولة بالشكل اللائق بمكانة مصر العالمية، مضيفا ان المنظومة تعمل على قدم وساق وبتعاون مع مختلف الجهات المعنية، مشيراً إلى التنسيق والتواصل المستمر مع الاتحاد الدولى لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى في كافة التفاصيل والخطوات والتوقيتات الخاصة بالبطولة.

وأكد حسين لبيب مدير البطولة انه تم الانتهاء من التميمة الخاصة بالبطولة والتي تم تصنيعها بأحد الدول الأوروبية والتي سيتم الإعلان عنها خلال حفل القرعة والمقرر له في الخامس من سبتمبر 2021.