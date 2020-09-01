شكرا لقرائتكم خبر عن أمير توفيق يقود مفاوضات مد عقد محمد شريف مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقود أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي مفاوضات تمديد عقد محمد شريف نجم هجوم الفريق المعار لإنبي حتى نهاية الموسم، وذلك لتمديد عقده لمدة 3 مواسم إضافية، في ظل سريان عقده لمدة موسمين مقبلين مع الفريق الأحمر، وترغب إدارة الأهلي في تأمين اللاعب الشاب لأطول فترة ممكنة، بعد أن دخلت إدارة بيراميدز في مفاوضات لضمه.

وأنضم محمد شريف إلى الأهلى قادما من وادى دجلة، عام 2018، فى عقد مدته أربعة مواسم ونصف الموسم، وأكد محمد شريف أنه مُستمر مع الأهلي نافياً دخوله فى مفاوضات مع بيراميدز أو أى نادى أخر سواء داخل مصر أو خارجها.

في الوقت الذي استقر فايلر بشكل كبير على عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجارى، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).