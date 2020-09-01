الزمالك يُجرى اليوم تحليل كورونا استعدادا لمواجهة بيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُجرى فريق الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، اليوم، الثلاثاء، تحليل الكشف السريع rapid test""، استعدادا لمواجهة نظيره بيراميدز، فى المباراة التى ستجمع الفريقان فى إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرون من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها فى الثامنة والنصف من مساء الخميس المقبل، حيث يرغب الأبيض فى مواصلة انتصاراته بالبطولة المحلية لرغبته فى المنافسة على المركز الثانى بعدما اشتعلت المنافسة فى هذا المركز بين بيراميدز والزمالك والمقاولون العرب، وذلك عقب فوز الأبيض على إنبى فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أول أمس، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، والذى انتهى بفوز الأبيض بهدف دون رد.

ويرغب الزمالك فى تحقيق الفوز فى مواجهة بيراميدز المقبلة والتى ستكون بمثابة صراع خاص على المركز الثانى هذا الموسم، بعدما تساوى الفريقان فى النقاط، حيث يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 45 نقطة، بفارق الأهداف عن الأبيض الذى جاء فى المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة بنفس الرصيد من النقاط، حيث خاض الفريق الأبيض 23 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، فيما اعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة.

بينما يدرس الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، خلال تدريبات الفريق المقبلة، عدة سيناريوهات لتعويض غياب طارق حامد، لاعب وسط الأبيض، الذى تأكد غيابه عن مباراة بيراميدز المقبلة، بعدما حصل على الإنذار الثالث فى مباراة إنبى بالأمس، وهو الأمر الذى يجعل المدير الفنى للأبيض دراسة أكثر من سيناريو لتعويض غياب طارق حامد، فى المباراة المقبلة.