رياضة | رانييري يطالب فيورنتينا بضم محمد النني

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر رانييري يطالب فيورنتينا بضم محمد النني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن آرسنال الإنجليزي توج مؤخرًا بلقب الدرع الخيرية بعد أن حقق فوزًا ثمينًا على نظيره ليفربول بخمسة أهداف مقابل أربعة أهداف بعد وصول المباراة لركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ويمبلي يوم السبت الماضي.

وأكد موقع توتو ميركاتو الإيطالي أن سامبدوريا الإيطالي يدرس التعاقد مع محمد النني نجم خط وسط آرسنال على سبيل الإعارة في الموسم المقبل.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن محمد النني لعب في الموسم الماضي في صفوف بشكتاش التركي على سبيل الإعارة قبل أن يعود لآرسنال ويتوج بلقب الدرع الخيرية.

وأفاد الموقع الإيطالي بأن سامبدوريا الذي يقوده الإيطالي كلاوديو رانييري يبحث عن لاعب خط وسط مميز يدعم به صفوفه وهو ما يجده في محمد النني.