رياضة | إنطلاق حملة جمع توقيعات سحب الثقة من بارتوميو في برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر إنطلاق حملة جمع توقيعات سحب الثقة من بارتوميو في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت حملة جمع التوقيعات لسحب الثقة من جوسيب ماريا بارتوميو رئيس مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني، بعد سلسلة الإخفاقات الأخيرة وآخرها رحيل أسطورة الكتالوني النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

توجه عدد من مقترحي سحب الثقة من رئيس برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، ومجلس إدارته، اليوم الاثنين، إلى النادي بحثا عن الحصول على 16 ألفا و520 توقيعا (15% من الناخبين)، للتمكن من إجراء استفتاء على رحيل مجلس الإدارة الحالي.

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وسيكون أمام المطالبين برحيل مجلس الإدارة 14 يوما (بما فيها أيام السبت) تبدأ من غد الثلاثاء، لجمع التوقيعات اللازمة لرحيل جوسيب ماريا بارتوميو رئيس مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني.

وفي حال تمكنت المعارضة من جمع توقيعات أكثر من 15% من الأعضاء، الذين يبلغ عددهم 110 آلاف و132، سيتم إجراء استفتاء حينها لإقالة بارتوميو ومجلس إدارته، إذا صوّت 66.6% من الأعضاء على هذا الأمر.

الجدير بالذكر أن 3 مرشحين قد أعلنوا ترشحهم لانتخابات برشلونة، وهم فيكتور فونت وجوردي فاري ولويس فرنانديز، إضافة إلى 8 مجموعات من المحيطين بالنادي، اجتماعهم لتأييد مذكرة لسحب الثقة من الرئيس ومجلس إدارته بالكامل، التي تقدم بها فاري الأربعاء الماضي.