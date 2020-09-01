شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحي: «الجبلاية» تستعمل أجهزة مغشوشة في التحليل السريع للاعبين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، عن تلقيه مكالمة هاتفية من عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية الموقتة التي تدير اتحاد الكرة ناقش معه خطورة الموقف الحالي للاعبي الاتحاد ولاعبي الدوري الممتاز بعد إلغاء المسحات الطبية للكشف عن فيروس كورونا.
وطالب مصيلحي خلال تصريحات تليفزيونية لقناة اون سبورت بضرورة عودة نظام المسحات محذرًا من عدم دقة التحليل السريع واستخدام اللجنة الطبية الجبلاية اجهزة تحليل مغشوشة وغير اصلية.
وأعلن مصيلحي انه ابلغ الجنايني بخطورة الموقف وتهديد حياة اللاعبين واستشهد على حديثه بتجربة التحليل السريع باجهزة «الجبلاية» فاظهر وجود حالات كورونا بالاتحاد وبعد اعادة التحليل بجهاز ألماني اصلي لدي النادي جاءت النتائج كلها سلبية ولا توجد إصابات مما يعني خطورة التحليل السريع.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
98,939
-
تعافي
72,929
-
وفيات
5,421
كانت هذه تفاصيل خبر مصيلحي: «الجبلاية» تستعمل أجهزة مغشوشة في التحليل السريع للاعبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.