شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحي: «الجبلاية» تستعمل أجهزة مغشوشة في التحليل السريع للاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، عن تلقيه مكالمة هاتفية من عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية الموقتة التي تدير اتحاد الكرة ناقش معه خطورة الموقف الحالي للاعبي الاتحاد ولاعبي الدوري الممتاز بعد إلغاء المسحات الطبية للكشف عن فيروس كورونا.

وطالب مصيلحي خلال تصريحات تليفزيونية لقناة اون سبورت بضرورة عودة نظام المسحات محذرًا من عدم دقة التحليل السريع واستخدام اللجنة الطبية الجبلاية اجهزة تحليل مغشوشة وغير اصلية.

وأعلن مصيلحي انه ابلغ الجنايني بخطورة الموقف وتهديد حياة اللاعبين واستشهد على حديثه بتجربة التحليل السريع باجهزة «الجبلاية» فاظهر وجود حالات كورونا بالاتحاد وبعد اعادة التحليل بجهاز ألماني اصلي لدي النادي جاءت النتائج كلها سلبية ولا توجد إصابات مما يعني خطورة التحليل السريع.