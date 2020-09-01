شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشري: حزنت لتفاوض إدارة المصري مع مدربين أثناء قيادتي للفريق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد طارق العشري المدير الفني السابق للمصري البورسعيدي انه راض تمامًا عن الفترة التي قضاها في تدريب الفريق وانه لم يبخل بذرة جهدًا وأعمل لإسعاد جمهور بورسعيد لكن الظروف كلها كانت ضده.
وقال العشري في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة إن ما أحزنه بالفعل هو قيام ادارة المصري بالتفاوض مع اكثر من مدرب لتولي القيادة الفنية للفريق اثناء عملي كمدير فني.
وقال كان من الصعب الاستمرار في ظل هذه الأوضاع فرحلت بهدوء وتركت لهم اختيار البديل.
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