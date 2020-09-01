شكرا لقرائتكم خبر عن نور السيد: أطالب الجماهير بالصبر علي زعيم الثغر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب نور السيد كابتن الفريق الكروي الاول بنادي الاتحاد السكندري الجماهير بالصبر علي اللاعبين والجهاز الفني ودعمهم من اجل استمرار الانتصارات.

وقال نور السيد إن زعيم الثغر لديه طموحات كثيرة لكن لن تتحقق الا بدعم ومساندة الجماهير للفريق موكدًا ان جميع لاعبي سيد البلد يدركون تمامًا أهمية جمهورهم ورغبتهم في مواصلة الانتصارات.

ووعد ببذل اللاعبين أقصي ما لديهم لإسعاد الجمهور واستمرار الانتصارات في الدوري بعد الفوز علي الدراويش أمس.