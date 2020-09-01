شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور: اللجنة الخماسية فاشلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اللجنة الخماسية المؤقتة التى تدير اتحاد الكرة بسرعه إصدار اللائحة الخاصة بالنظام الأساسي للاتحاد وعرضها علي أعضاء الجمعية العمومية قبل انتهاء مدتهم خلال الأسابيع المقبلة. ووجه منصور سؤالًا إلى عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لماذا تتعمد تاخير إصدار اللائحة كل هذا الوقت ؟ وشكك رئيس الزمالك في تعمد الجنايني وأعضاء لجنته اعلان اللائحة علي امل استمرارهم في مناصبهم وتابع: بقول الجنايني لعل المانعخير في تاخير اللائحة. وقال مرتضى في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم« فور إصدار اللائحة والإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات فلن يكون هناك اي دورللجنة الخماسية غير المرغوب فيها وسترحل فورًا بعد فشلها في ادارة الكرة في مصر. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 98,939

تعافي 72,929

وفيات 5,421

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