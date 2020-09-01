شكرا لقرائتكم خبر عن حلمي طولان: لم اعتدي علي مصطفى محمد وطارق يحيى لعب بقميص الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حلمي طولان نجم الزمالك السابق، والمدير الفني الحالي لفريق إنبي، أنه يعشق نادي الزمالك وجماهيرة، ولا يستطيع نسيان فضلالزمالك عليه مهما حدث

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: «تي شيرتالذي كنت أرتدية في مباراة الزمالك وإنبي بالأمس كان بدرجةالنبيتي وليس الأحمر، وأن الكابتن طارق يحي الذي إنتقده أمس، كان بالفعل قد لعب بقميص النادي الأهلي الرسمي في إحدي المباريات».

وأردف «لابد أن تفرح جماهير الزمالك دائما بنجاح لاعبي الفريق السابقين في مجال التدريب لأن هذا ما يتم تربيته داخل الفريق، وهناكأخبار خاطئة ظهرت بأنني قمت بالتعدي علي مصطفي محمد لاعب الزمالك وهذا لم يحدث مطلقًا».