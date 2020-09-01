شكرا لقرائتكم خبر عن سامي يقود مران طنطا اليوم... وعريبي يطالبه باستعادة الانتصارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعلن مجلس اداره النادي برئاسه السيد المحاسب فايز عريبي عن تعيين أحمد سامي، نجم مصر والنادي الاهلي والمدير الفني الاسبق لفريق طلائع الجيش مديرًا فنيًا للفريق خلفا لمحمد صلاح والذي تم فسخ التعاقد معه بالتراضي بعد سوء النتائج

وكان المدير الفني الجديد قد عقد جلسة مع رئيس النادي وبحضور اعضاء مجلس الاداره تم الاتفاق فيها علي كافة الأمور الخاصة بالجهاز الفني.

وطالب فايز عريبي رئيس النادي من احمد سامي بالعمل علي استعادة الانتصارات لطنطا.

ومن المنتظر ان يقود سامي تدريب الفريق اليوم الثلاثاء علي ملعب النادي بمدينه طنطا.