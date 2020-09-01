شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يعتمد الجهاز الفني المعاون الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعتمد مجلس ادارة نادي طنطا برئاسة فايز عريبي رسميا تشكيل الجهاز الفني المعاون لاحمد سامي المدير الفني الجديد الذي سيقود الفريق بداية من اليوم الثلاثاء خلفا لمحمد صلاح وجاء تشكيل الجهاز المعاون جاء تشكيل الجهاز الفني المعاون كالاتي:

علاء عكاشه مدير كره احمد حموده مدرب عام ووليد المحروقي مدربا ووليد ابراهيم مدرب حراس واسامه ليله مساعد مدرب حراس، ودكتور صفي ابراهيم مخطط احمال ودكتور مجدي وكوك رئيس جهاز طبي وجمال بشير مدير اداري وخالد عبدالسلام اداري واحمد محسن اداري ومحمد العناني شؤون لاعبين واحمد موسي، اكرم صبحي

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تعافي 72,929

وفيات 5,421

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