شكرا لقرائتكم اليوم.. أحمد كشري يضع خطة أسوان لعبور الطلائع غداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يختتم اليوم الثلاثاء فريق أسوان، استعداداته لمواجهة فريق طلائع الجيش، غداً الأربعاء فى المباراة التى يستضيفها استاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدورى العام، ومن المقرر أن يعلن أحمد كشرى عن قائمة الفريق عقب انتهاء المران الختامى للفريق.
وبات أوميد أوكرى مهاجم أسوان مرشحاً بقوة للإنضمام إلى قائمة أبناء الجنوب، وذلك بعد تعافيه من إصابة القطع فى الرباط الصليبى للركبة، حيث فضل الجهاز الفنى عدم الدفع باللاعب فى المباريات الماضية للإطمئنان على جاهزيته بشكل كامل.
وأغلق أحمد كشرى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، صفحة الهزيمة أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى الجولة 23، للتركيز على المباراة المقبلة بمسابقة الدورى العام أمام طلائع الجيش، ويركز كشرى على معالجة الأخطاء الدفاعية خلال الأيام المقبلة بعدما استقبل أسوان هدفين فى الدقائق الأخيرة من عمر مباراته أمام بيراميدز، كانا كفيلين بقلب نتيجة المباراة من تقدم أسوان إلى الخسارة.
وأعرب أحمد كشري عن حزنه الشديد بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف واحد، وقال المدير الفني لأسوان إن سبب الهزيمة أمام بيراميدز الأخطاء الفردية لبعض اللاعبين، مشددا على أنه يشعر بالقلق الشديد بسبب أخطاء لاعبيه داخل الملعب.
ويحتل أسوان المركز الـ 15 برصيد 23 نقطة حصدها أبناء الجنوب بعد 23 مباراة فى مسابقة الدورى العام، حيث فاز أسوان فى 5 مباريات وتعادلوا فى 8 أخرى، وتلقى أسوان الهزيمة فى 10 لقاءات، وسجل لاعبو أسوان 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 36 آخرين.
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