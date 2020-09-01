رياضة | غريليش ينضم لتشكيلة إنجلترا بعد استبعاد راشفورد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 05:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر غريليش ينضم لتشكيلة إنجلترا بعد استبعاد راشفورد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انضم لاعب وسط أستون فيلا جاك غريليش لتشكيلة منتخب إنجلترا لكرة القدم لأول مرة اليوم الإثنين، ليحل بديلاً للمصاب ماركوس راشفورد.

ولم يكن غريليش ضمن اختيارات المدرب غاريث ساوثغيت في القائمة المبدئية رغم أنه ساعد فيلا في الخروج من منطقة الهبوط بعد تسجيل ثمانية أهداف وتقديم ست تمريرات حاسمة الموسم الماضي.

وانسحب راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد من التشكيلة ليواصل التعافي من إصابة بالكاحل.

وكتب راشفورد عبر تويتر: "أشعر بإحباط، لم أرغب في الابتعاد عن الفريق لكن هذه المباريات جاءت في وقت مبكر جداً بالنسبة لي".

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وأضاف: "حاولت بذل أقصى جهد لكن يجب أن أركز في بداية الموسم لأكون أفضل حالة من أجل النادي وبلادي".

كما لن يكون هاري وينكس لاعب وسط توتنهام هوتسبير جاهزاً للعب.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان: "بدون راشفورد ووينكس وبعد إضافة كونور كودي واينزلي ميتلاند-نايلز سيبدأ مدرب إنجلترا الآن الاستعدادات بتشكيلة مؤلفة من 24 لاعباً".

وتسافر تشكيلة إنجلترا إلى ريكيافيك لمواجهة آيسلندا في افتتاح دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية يوم السبت قبل أن تلتقي مع الدنمارك في كوبنهاغن بعد 3 أيام.