رياضة | ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 05:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يتصدر النادى الأهلى ترتيب الدوري المصري الممتاز بفارق كبير يصل لـ 17 نقطة ببنه وبين أصحاب المركز الثانى والثالث الزمالك وبيراميدز ويقترب من تحقيق اللقب رقم 42 فى تاريخه وينقصه فقط الفوز فى عدد قليل من المباريات القادمة للتتويج رسميًا.
وأقيم بالأمس الاثنين مباراتان ضمن مباريات الجولة ال 23 من بطولة الدوري المصري الممتاز الأولى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما بين حرس الحدود ومصر المقاصة بينما الثانية انتهت بفوز الاتحاد السكندري على الاسماعيلي بثلاث أهداف مقابل هدف.
وتقام اليوم ثلاث مباريات ببطولة الدوري المصري الممتاز الأولي تجمع بين طلائع الجيش وأسوان وإنبي سيواجه الجونة بينما سموحة يواجه الانتاج الحربي.
ترتيب الدوري المصري
الأهلي 62 نقطة
بيراميدز 45 نقطة
الزمالك 45 نقطة
المقاولون العرب 40 نقطة
الاتحاد السكندري 34 نقطة
سموحة 31 نقطة
إنبي 30 نقطة
الاسماعيلي 27 نقطة
وادى دجلة 26 نقطة
حرس الحدود 25 نقطة
طلائع الجيش 25 نقطة
مصر المقاصة 24 نقطة
الانتاج الحربي 24 نقطة
الجونة 24 نقطة
أسوان 23 نقطة
المصري 21 نقطة
نادى مصر 17 نقطة
طنطا 16 نقطة