رياضة | تعرف على عرض مانشستر سيتي الجديد لضم ميسي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 05:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على عرض مانشستر سيتي الجديد لضم ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام إسبانية وبريطانية أنه يوجد عرض جديد قدمه مانشستر سيتي الإنجليزي من أجل التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني في الصيف الحالي بعد قراره بالرحيل عن صفوف النادي الكتالوني.

وأشارت إذاعة كادينا سير الإسبانية إلى أن الأرجنتيني ليونيل ميسي كان قد أعلن عن رغبته في الرحيل عن برشلونة عن طريق تفعيل بند الرحيل المجاني عقب نهاية الموسم والمُدرج في عقده المنتهي في يونيو 2021.

وأفادت الإذاعة الإسبانية بأن مانشستر سيتي تصدر قائمة الأندية التي ترغب في التعاقد مع ميسي بعد قرار رحيله عن برشلونة، حيث عرض المان سيتي على البرغوث الأرجنتيني عقد تبلغ مدته 5 مواسم حتى 30 يونيو 2025 بنفس راتبه مع الفريق الكتالونى والبالغ 40 مليون يورو سنويًا كما أنه سيلعب أول 3 مواسم مع مانشستر سيتي ثم يقضي موسمين داخل نيويورك سيتي أحد فروع النادي في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونوهت الإذاعة الإسبانية أن الأمور مازالت معلقة داخل برشلونة حول ملف رحيل ليونيل ميسي، حيث أعلن النجم الأرجنتيني تمرده بعدم حضور فحوصات كورونا قبل انطلاق فترة الاعداد للموسم الجديد في خطوة تصعيدية من أجل الجلوس للتفاوض على الرحيل بينما يرى مسئولو البلوجرانا أن هذا انتهاكا واضحا من البرغوث الأرجنتيني للقواعد الداخلية للنادي وهو ما قد يعرضه للعقوبات المالية في حال إستمرار غيابه عن التدريبات.

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وعلى نفس الجانب، فجرت صحيفة ديلي أكسبريس البريطانية مفاجأة من العيار الثقيل حول عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة واشترطت سداد البرغوث الأرجنتيني مبلغ 700 مليون يورو من أجل رحيله.

وأكدت الصحيفة البريطانية إن المان سيتي وافق على منح برشلونة ثلاثة لاعبين بالإضافة إلى مبلغ 90 مليون جنيه إسترليني من أجل الحصول على خدمات البرغوث الأرجنتيني.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن اللاعبين الذين وافق على رحيلهم الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي هم برناردو سيلفا وجابرييل جيسوس وإريك جارسيا من أجل ضمان التعاقد مع ليونيل ميسي.

وكشفت الصحيفة البريطانية أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة يجهز عرض التجديد لمدة موسمين للنجم الأرجنتينى ليونيل ميسي ومفاجأة والده خورخي وكيل أعماله به خلال الإجتماع المنتظر بين الطرفين وسيعرض على والد ميسي ووكيل أعماله التجديد للبرغوث الأرجنتيني لمدة موسمين حتى يونيو 2023 مقابل 100 مليون يورو سنوياً.