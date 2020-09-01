شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة المصري تطالب جماهير بورسعيد بالوقوف خلف علي ماهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي، الجماهير بالوقوف خلف فريقهم وعدم التخلي عنه في محنته وكبوته الراهنة في الدوري الممتاز. وتمنى الخولي أن تقف جماهير بورسعيد بقوة خلف الجهاز الفني الجديد بقيادة علي ماهر الذي تولي المهمة الفنية للفريق اليوم وسيقود المران غدًا. وتابع: المصري سيعود لمكانته الطبيعية وقد يمرض ولكنه لا يموت أبدا. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 98,939

تعافي 72,929

وفيات 5,421

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