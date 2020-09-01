شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يطالب معاونيه بتجهيز «كهربا» لمباراة الوداد المغربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي بالنادي الأهلي، تقرير من معاونية عن الحالة الفنية والبدنيه للاعب الفريق محمود عبدالمنعم «كهربا» من أجل الاطمئنان على مستواه تمهيدًا لمفاجاة فريق الوداد المغربي خلال مباراة الفريقين في البطولة الافريقية.

واعتبر فايلر أن «كهربا» سيكون أهم الاوراق الرابحة خلال المباراة وسيكون أفضل تعويض لرمضان صبحي الذي رحل عن الفريق مؤخرًا.