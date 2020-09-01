شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن: وضعنا «مجلس حلبية» كتف بكتف مع «الخطيب» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ابراهيم حسن مدير الكرة الاسبق بالنادي المصري البورسعيدي ان مجلس سمير حلبية قضى على تاريخ النادي المصري، بعدما قاده حسام حسن لحسم المركز الرابع في الدوري لسنوات متتالية، والوصول للدور لنصف النهائي ببطولة الكونفدرالية، ولعب نهائي كأس مصر والسفر إلى أبوظبي للمشاركة في بطولة السوبر، واتشهر الأعضاء على حسب الجهاز الفني واللاعبين في ذلك التوقيت.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات تليفزيونية على فضائية «أون سبورت»، :يكفي أن حسام حسن وضع سمير حلبية وأعضاء مجلسه كتف بكتف مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في بطولة كأس السوبر التي أقيمت في أبوظبي.