شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن لمجلس المصري: هاتوا الفلوس اللي عليكوا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب إبراهيم حسن مدير الكرة السابق، بالنادي المصري، مجلس إدارة النادي البورسعيدي، برئاسة سمير حلبية، المستحقات المتأخرة للجهاز الفني والتي تبلغ راتب شهر كامل رغم اخقيتهم بثلاثة أشهر وقال حسن: لنا مستحقات 3 أشهر ولكن الجبلاية حكمت لنا بشهر واحد ورغم ذلك لم نحصل عليه مطالبا حلبية قائلا: «هاتوا الفلوس اللي عليكوا»

وقال «حسن» خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «ما يحدث للنادي المصري البورسعيدي في الوقت الحالي، أمر صعب، بعدما كان ينافس السنوات الماضية على المربع الذهبي، أصبح في قاع الجدول في الوقت الحالي الوضع في مصر

اصابات Advertisements 98,939

تعافي 72,929

وفيات 5,421

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