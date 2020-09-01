شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشري يهاجم مجلس المصري وعبدالظاهر السقا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدي طارق العشري المدير الفني السابق للفريق الكروي الأول بنادي المصري البورسعيدي اندهاشه من موقف مجلس الإدارة داخل النادي المصري وموقف عبدالظاهر السقا المدير الرياضي للنادي قبل مباراة الفريق أمام الأهلي .

وقال في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي إبراهيم فايق، المجلس وعبدالظاهر السقا اخفوا عليها نتائج المسحات الخاصة باللاعبين قبل مواجهة الأهلي، وتسببوا في توتر اللاعبين في المعسكر حتي الرابعة فجرا ليلة المباراة

وتابع العشري: لو النادي الأهلي كان دفع فلوس من اجل إحداث هذه البلبلة داخل المصري قبل المباراة لفشلوا فيما نجح فيه المجلس ومسؤولي المصري.