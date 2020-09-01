شكرا لقرائتكم إبراهيم حسن: لنا مستحقات لدى المصري.. ومش هنسيب جنيه واحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هاجم إبراهيم حسن، مدير الكرة السابق بنادي المصري البورسعيدي، مجلس إدارة النادي برئاسة سمير حلبية، قائلا: "لنا مستحقات ثلاثة أشهر لدى النادي المصري، واتحاد الكرة حكم لنا بشهر، ونحن نتمسك بالحصول عليه".

وتابع إبراهيم حسن، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "ملعب اون تايم" الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، عبر فضائية "اون تايم سبورتس" : "مستحيل نسيب جنيه لمجلس المصري الحالي"، قائلا :"هذا المجلس فاشل، واخشى ان يهبط النادي إلى دوري الدرجة الثانية بسببهم".

وأضاف مدير المرة السابق بالمصري:"الناس دي نسيت نفسها، احنا خلناهم يقفوا كتف بكتف مع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ويشوفوا لأول مرة ملعب هزاع بن زايد، الناس دي محدش كان يعرفهم، خلناهم راس براس مع أكبر رئيس نادي في مصر".

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وقال إبراهيم حسن :"الناس دي خلصت على النادي المصري، واحنا حذرنا من ذلك في مؤتمر صحفي، قبل رحيلنا"، مضيفا:"ادارة المصري ترغب في الغاء الدوري، بداعي وجود حالات كورونا".

وأكمل إبراهيم حسن :"هل يوجد فريق يصاب بأكثر من 10 حالات كورونا، بعد استئناف الدوري، هذا دليل على عدم وجود نظام، احنا دخلنا للنادي المصري ملايين من وراء بيع نجوم الفريق، على الرغم من تعاقدنا معهم في البداية بدون مقابل"، مضيفا :"هو كان في لاعب بيجيب فلوس للنادي المصري، قبل تولي حسام حسن تدريب الفريق".

واختتم إبراهيم حسن :"أخر اللاعبين الذين سيجلبون ملايين للنادي المصري، هو الفلسطيني محمود وادي، الذي تعاقدنا معه منذ موسمين".