شكرا لقرائتكم حسن مصطفى: حسام حسن تعب نفسيا بعد ابتعاده عن تدريب المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حسن مصطفى نجم الأهلى الأسبق إنه كان يتمنى الاستمرار في القلعة الحمراء وعدم الرحيل مؤكدا أن حسام البدري سبب رحيله عن الأحمر، وأضاف حسن مصطفى خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس 1 مع الإعلامى سيف زاهر :" لما تدخل الأهلى بتعرف أنك لازم تبقى في المركز الأول على طول وتحصل على كل البطولات وكنت أتمنى حصد لقب مع الزمالك".

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تابع حسن مصطفى :" مروان محسن تعامل باحترام مع الانتقادات وربنا كرمه وحسام حسن مظلوم ومش واخد حقه وبعد كوبر الكابتن حسام جسن كان نفسه يتولى تدريب منتخب مصر وتعب نفسيا بسبب الموضوع دا".

واختتم حسن مصطفى:" لو رجع بيا الزمن مكنتش هلف اللفة دي كلها وكنت هكمل في الأهلي".