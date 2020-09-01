شكرا لقرائتكم اليوم.. المقاولون يخضع لتحليل كورونا استعدادا لمواجهة المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع اليوم الثلاثاء لاعبو المقاولون العرب، لتحليل الدم للكشف عن فيروس كورونا ، قبل 48 ساعة من المواجهة المرتقبة لذئاب الجبل أمام نظيره المصرى البورسعيدى، والتى تقام فى تمام الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدورى العام، حيث يتطلع عماد النحاس مدرب المقاولون، إلى استعادة مسار الانتصارات بعد الخسارة من الجونة فى المباراة الأخيرة.

من جانبه، كشف المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بنادي المقاولين العرب، في تصريحات لتليفزيون اليوم السابع، حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك مع اللاعب محمد مجلي نجم الفريق الذي تألق في المباريات الأخيرة.

وأوضح فتحي، أنه حتى الآن لا يوجد أي جديد بخصوص اللاعب محمد مجلي، لافتا إلى أن المعتاد بالفعل ظهور شائعات عن انتقال أي لاعب متألق ووجود مفاوضات معه من جانب الأهلي أو الزمالك، مشددا على أن عقد اللاعب مع المقاولين ما زال ممتدا.

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وعن إمكانية موافقة النادي على بيع اللاعب خلال الفترة المقبلة، أكد فتحي أن هذا الأمر يتوقف على طريقة المفاوضات وعلى قيمة التعاقد وعلى الفريق الذي يرغب في ضم اللاعب.

وأوضح المشرف العام على الكرة بالمقاولين العرب، أن الفريق لديه إصرار شديد على الاستمرار داخل المربع الذهبي وتحديدا مركز متقدم يساعدنا في خوض منافسات إحدى البطولات الإفريقية بعد غياب طويل.

وأشاد فتحي بقدرات المدرب عماد النحاس المدير الفني للفريق، الذي يواصل نجاحاته مع الفريق ويسير بخطى ثابتة، ونجح في إدارة مجموعة لاعبين مميزين ينفذون تعليماته بامتياز.