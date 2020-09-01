أنفعل الكابتن "أحمد حسام ميدو" مهاجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، بسبب تريند "مرة أنا وزلاتان" والسخرية بشأن حديثه عن زميله السابق زلاتان إبراهيموفيتش، خلال فترة تواجدهما فى نادى أياكس الهولندى، مؤكدا أنه لا يتباهى بمسيرته.. وحديثه عنه طبيعى.
وقال "ميدو" خلال تقديم برنامجه "أوضة اللبس" المذاع عبر فضائية "النهار الرياضية": أنا "جلدى تخين"، ولا أخشى أحدًا، ولن يتم إرهابى بحملات "السوشيال ميديا,معقبا: أتحدث عن زلاتان وتناولت الموضوع بصدر رحب ولا يوجد مشكلة، وطبيعى حديثى على زلاتان لأن تلك هى مسيرتى.
وأضاف: أنا لعبت مع "زلاتان" وكنت أساسى عليه، ولكن هو مسيرته أكبر من مسيرتى ولعب فى أكبر أندية العالم، وقلت إننى أخطات وقصرت فى حق نفسى.
وأختتم "ميدو" حديثه قائلا: يوجد لاعبين لم يحترفوا فى أوروبا بـ 3 جنيه ويقولون مانشستر فاوضنى، ولكن أنا لا أتباهى بمسيرتى، بالعكس فأنا أكثر من يلوم نفسه لأننى كان يمكننى أن أقدم المزيد.
كانت هذه تفاصيل خبر ميدو ردًا على "تريند مرة انا و زلاتان" : ايوا لعبت مع زلاتان و كنت نجم عليه بس قصرت ف حق نفسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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