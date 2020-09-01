قال أحمد حسام ميدو أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أوقف الغرامة المالية الموقعة على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي والمقدرة بـ2 مليون دولار عقب استئنافه على الحكم.
وأضاف "ميدو" خلال تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" المذاع عبر فضائية " النهار رياضة" : فيفا أوقف بالفعل غرامة كهربا ولكن القضية مازالت جارية بشكل طبيعي ولكن ما حدث هو موافقة فيفا على استئناف لاعب الأهلي ولكن القضية لم تُغلق بعد وسيكون هناك حكم نهائي.
كان كهربا قد رحل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منتقلا إلى أفيس البرتغالي ومنه إلى الأهلي.
كانت هذه تفاصيل خبر ميدو: فيفا أوقف الغرامة المالية الموقعة علي "كهربا"..والقضية لم تُغلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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