رسميًا.. علي ماهر مديرًا فنيًا للمصري خلفا لطارق العشري

أعلن النادي المصري البورسعيدي، رسمياً، تعاقده مع علي ماهر مديراً فنياً للفريق، خلفاً لـ طارق العشري المدرب السابق. وعاني النادي المصري من سلسة نتائج سلبية خلال الموسم الحالي، ويحتل المركز الـ 16في ترتيب الدوري الممتاز برصيد 21 نقطة. Advertisements ويواجه المصري بنظيره المقاولون العرب يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الدوري. كان طارق العشري المدير الفني السابق للمصري قد أعلن استقالته بشكل رسمي، مساء اليوم الاثنين، خلال تصريحات تليفزيونية، قبل أن يوجه النادي المصري الشكر للعشري وجهاز المعاون.

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