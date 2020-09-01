شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يتوجه للإسكندرية لدخول معسكر مغلق لمواجهة سموحة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم اليوم الثلاثاء فريق الإنتاج الحربى استعداداته لمواجهة سموحة والمقرر لها الثامنة والنصف مساء غداً الاربعاء على ستاد الاسكندرية ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرين للمسابقة المحلية، حيث يخوض الفريق مرانه على ستاد المصانع الحربية ثم يعلن مختار مختار المدير الفنى للفريق قائمة ناديه التى تتوجه للأسكندرية للمبيت هناك استعداداً للمباراة.

وخسر الإنتاج مباراته مع طلائع الجيش والتى أقيمت عصر السبت على ستاد السلام ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز بهدف دون رد سجله كريم طارق، ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثانى عشر برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 9 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.

Advertisements

وعقد الجهاز الفنى للإنتاج الحربى، بقيادة مختار مختار، جلسة مع لاعبيه لمعرفة أسباب تراجع مستوى الفريق وغياب الانتصارات فى الفترة الأخيرة، وطالب المدير الفنى لاعبيه بمصارحته فى كل كبيرة وصغيرة تخصهم حتى يستطيع الوقوف على أسباب تراجع النتائج ، وتعهد اللاعبون بفتح صفحة جديدة بداية من المباريات المقبلة يكون عنوانها استعادة الانتصارات والأداء المميز.

وكان مختار مختار المدير الفنى لفريق الإنتاج الحربى قد أعلن استقالته من تدريب العجلات الحربية بعد الخسارة بثلاثية نظيفة أمام بيراميدز في الدوري الممتاز الثلاثاء الماضى فى الجولة 22 للدوري الممتاز، وقال مختار مختار فى المؤتمر الصحفى عقب انتهاء المباراة، إن مباراة الفريق المقبلة أمام طلائع الجيش ستكون الأخيرة له مع الإنتاج الحربي قبل أن يتراجع عن القرار.

ورفض مسئولو الإنتاج الحربى فكرة البحث عن مدرب عام ليقود الفريق فى الفترة المقبلة بعد رحيل مجدى عبد العاطى بعد مواجهة بيراميدز، واستقرت إدارة النادى على الاكتفاء بالجهاز الفنى الحالى المكون من مختار مختار وعبد الله رجب وأسامة محمد لنهاية الموسم دون تغيير، لاسيما أن الاستعانة بمجدى عبد العاطى كانت لمساعدة الفريق فى غياب مختار مختار لإصابته بكورونا قبل أن يتعافى المدير الفنى ويصبح بصحة جيدة.